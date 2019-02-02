شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.1 يضرب جزيرة سومطرة بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار وليس هناك احتمالات لحدوث موجات مد بحري عاتية بسبب الزلزال.
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