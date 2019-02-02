تركيا توقف أربعة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش

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أشخاص يعبرون عن حزنهم أمام صور ضحايا الهجوم الانتحاري الذي وقع في محطة قطارات أنقرة التقطت الصورة بتاريخ 10 اكتوبر 2018 في العاصمة التركية

ألقت السلطات التركية القبض على أربعة عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في بلدة تركية على الحدود مع سوريا لدى محاولتهم عبور الحدود بشكل غير شرعي، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع السبت.

وأعلنت الوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر" إن عناصر حرس الحدود التركي التابع للجيش ضبطوا أربعة "إرهابيين من داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية) الجمعة في منطقة أقجة قلعة في محافظة شانلي أورفا بجنوب شرق تركيا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن بين الموقوفين فريدة سامور، الصادر بحقها مذكرة توقيف دولية.

وتتهم تركيا عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بشن سلسلة هجمات إرهابية تتضمن هجوما استهدف تجمعا سلميا في 2015 في محطة قطارات أنقرة وأسفر عن مقتل مئة شخص.

وعززت تركيا الأمن على معابرها الحدودية لمنع أي تسلل وسمحت للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات جوية على مواقع التنظيم في سوريا من أراضيها.