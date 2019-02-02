الان تتابع مؤتمر صحفي بعد أول اجتماع للحكومة اللبنانية الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

تعقد الحكومة اللبنانية المشكلة حديثا، برئاسة سعد الحريري، اليوم، مؤتمرا صحفيا، بعد أول اجتماع لها.

وقال وزير الإعلام اللبناني، إن البيان الوزاري للحكومة الجديدة سيصدر خلال اسبوع.

ومن المقرر أن يحظى الملف الاقتصادي بأولوية العمل داخل الحكومة التي استغرق تشكيلها حوالي 8 أشهر،