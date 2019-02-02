الان تتابع مؤتمر صحفي بعد أول اجتماع للحكومة اللبنانية الجديدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
تعقد الحكومة اللبنانية المشكلة حديثا، برئاسة سعد الحريري، اليوم، مؤتمرا صحفيا، بعد أول اجتماع لها.
وقال وزير الإعلام اللبناني، إن البيان الوزاري للحكومة الجديدة سيصدر خلال اسبوع.
ومن المقرر أن يحظى الملف الاقتصادي بأولوية العمل داخل الحكومة التي استغرق تشكيلها حوالي 8 أشهر،
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر صحفي بعد أول اجتماع للحكومة اللبنانية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.