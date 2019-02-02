شكرا لقرائتكم لماذا أثارت هذه الصورة القديمة لحاكم فرجينيا الجدل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتذر حاكم ولاية ولاية فرجينيا الأميركية رالف نورثام، بعد أن انتشرت له صورة تعود إلى عام 1984 منشورة في الكتاب السنوي للطلبة، تظهره في أزياء ذات طابع عنصري.

وقال نورثام في بيان عبر الفيديو إنه يشعر بالأسف الشديد لهذه الصورة القديمة التي لا تعبر عنه الآن، وللأذى الذي قد تكون قد تسببت فيه للبعض.

اشمئزاز وحث على الاستقالة

وقد وصف السياسيون من السود في ولاية فرجينيا هذه الصورة بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، فيما حث الجمهوريون السياسي الديمقراطي على الاستقالة.

الصورة تظهر رجلًا يرتدي ملابس سوداء ورجل آخر يرتدي روب "كو كلوكس كلان" المرتبط بالمنظمات العنصرية.

وظهرت الصورة ضمن صور أخرى للسيد نورثام وهو في سن الخامسة والعشرين وقتها، بالإضافة إلى تفاصيل شخصية عنه.

ولم يشرح الرجل أي زي كان يرتديه بالضبط، لكنه أشار إلى أنه ظهر في صورة "عنصرية وهجومية بوضوح".

وقد انتخب نورثام حاكمًا لولاية فرجينيا في عام 2017.

اعتذار عن الأمس

قال الحاكم في بيان بعد نشر الصورة: "هذا السلوك لا يتماشى مع ما أنا عليه اليوم، والقيم التي ناضلت من أجلها طوال حياتي المهنية في الجيش والطب والخدمة العامة".

وفي عام 2017، قال نورثام لصحيفة نيويورك تايمز إنه كان قد صوّت لصالح الجمهوري جورج دبليو #بوش في حملاته الرئاسية قبل سنوات، قائلاً إن قراره كان "خاطئًا".

وقد تخرج نورثام في مدرسة الطب في #فرجينيا الشرقية حيث كانت هذه الصورة عام 1984، كما درس في معهد فرجينيا العسكري.