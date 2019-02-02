كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الجزائري يكشف حقيقة ترشح "بوتفليقة" للانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيي، الأمين العام للتجمع الديمقراطي الوطني اليوم السبت، ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة بنسبة 99%.

وقال أويحيى، في ندوة صحافية بمقر حزبه في العاصمة الجزائر اليوم السبت، إن لدى السلطة مرشح بديل، إذا امتنع الرئيس بوتفليقة عن خوض انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل (نيسان) المقبل.

ولكنه تابع "لا شك لدينا في ترشحه الذي أصبح شبه أكيد ويقين".

وأضاف، أن صحة الرئيس الحالي للجزائر لن تسمح له بقيادة حملته الانتخابية، إذا قرر الترشح لعهدة خامسة، مشيراً إلى أنه لا يوجد حرج من عجز قدرة بوتفليقة عن الظهور في الحملة الانتخابية.

وقال أويحيي، إن بوتفليقة لا يحتاج ذلك "الشعب يعرف رئيسه عز المعرفة وبنسبة 100%، منذ العهدة الأولى، رغم ذلك سنكون رجاله في الميدان وسنتعاون جميعاً في تسيير حملته، المهم أن يترشح ويقبل خوض الاستحقاقات الجارية ويكرس الاستمرارية".

وعن غياب بدائل لبوتفليقة، قال أويحيي: "نحن في دولة ديمقراطية وأنا حر في إعلان خياري ولكل شخص الحرية في اختيار من يراه مناسباً لمستقبل البلاد، وكل من هو ضد بوتفليقة له كامل الحق في ذلك، والباب مفتوح للجميع، ولم نمنع أحداً من الترشح وهذا هو المعنى الحقيقي للدولة الديمقراطية".

وعن الانزلاق الأمني بسبب الغضب وتدني الوضع الاجتماعي وردود الفعل على ترشح بوتفيلقة، قال أويحيى: "الدولة قادرة على التحكم في الشارع، ومنع الإنزلاق وكل شيء بيدها".

وعن مخاوف المعارضة من تزوير الانتخابات، رد أويحيى قائلاً، إن "استحقاقات 2019، ستتميز بالنزاهة والشفافية، نضمن لكم من الآن سير الموعد الانتخابي وفق النزاهة المنشودة وأكثر".

وعن تصريحات المعارضة حول ترشح بوتفيلقة، قال أويحيي: "مشكل المعارضة مع بوتفليقة ليس وليد اليوم، ولكن منذ اعتلائه سدة الحكم".