آلاف المتتبعين لـ”لايف” والد الزفزافي مقابل المئات لـ”لايف” رئيس الحكومة

استطاع أحمد الزفزافي، والد القائد الميداني لحراك الريف ناصر الزفزافي، أن يستقطب أزيد من 3000 متابع للبث المباشر الذي بثه ليلة أس الجمعة 1 فبراير، على صفحته الشخصية على الفايسبوك، أمام متابعة “ضعيفة” للبث المباشر ل”لايف” سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في نفس الليلة، على صفحته الرسمية.

وبلغ عدد المتتبعين ل”اللايف” الخاص بوالد ناصر الزفزافي أزيد من 3000 متتبع، إذ تطرق أحمد الزفزافي للعديد من المواضيع المرتبطة بالحالة الصحية لإبنه، وتفاعل مع الأحداث التي تعاقبت منذ اعتقال ناصر والحكم عليه ب 20 سنة.

ومن جهة أخرى، لم يستطع البث المباشر للقاء المفتوح لرئيس الحكومة بمعهد الدراسات العليا للتسيير في الدار البيضاء ليلة أمس، أن يصل إلى عدد كاف من المتتبعين، إذ لم يتعد مئات من المتتبعين فقط.