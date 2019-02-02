قبل مباراة الوداد ولوبي ستارز..هذا ترتيب المجموعة الأولى بـ”تشامبيونز ليغ” الإفريقية

تصدر نادي صن داونز الجنوب إفريقي، المجموعة الأولى بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، والتي تسجل مشاركة وطنية وحيدة لفريق الوداد الرياضي، بعد خروج الممثل الثاني، فريق إتحاد طنجة.

وتمكن ماميلودي صن داونز من خطف الصدارة بشكل مؤقت من الوداد الرياضي، عقب فوزه أمام أسيك ميموازا الإيفواري، مساء أمس الجمعة، بحصة ثلاثة أهداف مقابل واحد، بالجولة الثالثة من دور المجموعة، برصيد 6 نقاط.

وتتجه الأنظار انطلاقاً من الساعة الثانية زوالاً بالتوقيت المغربي إلى ملعب “نامدي أزيكيو ستاديوم”، الذي يستضيف مباراة “الأحمر والأبيض” أمام لوبي ستارز النيجري، بحثاً عن التقدم في ترتيب المجموعة الأولى لـ “تشامبيونز ليغ” الإفريقية.

وكان اللقاء الكروي مبرمجاً قبل 24 ساعة تقريبا، إلا أن الانتخابات بنيجريا فرضت على الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الرضوخ إلى مطالب فريق لوبي ستارز بتأجيل المباراة ليوم إضافي واحد.