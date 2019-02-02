الزفزافي لبوعياش: أرجو ألا تكوني إطفائية فقط..أجيبيني أين ملف الطبيب الشرعي وما مصير التحقيق في تسريب فيديو ناصر عاريا؟!

انتقد أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف، الطريقة التي تفاعل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع ملف ابنه، الذي يعاني من أزمة صحية وراء أسوار سجن عكاشة.

وخاطب الزفزافي الأب، من خلال بث مباشر على صفحته في فيسبوك، أمس الجمعة، أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قائلا “أرجو ألا تكوني مثل رجال المطافئ…الريف يعاني والجمعيات أقصيت وبقي غير مجلسكم، لذلك عليك القيام بمهامك كما ينبغي”. وزاد “قومي فقط بعشرة في المائة من دورك في المجلس..وستكون له نتيجة”.

وطالب المتحدث من المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإفراج عن الملف الصحي لمعتقلي حراك الريف من بينهم ابنه، مضيفا “قتلتم أنكم أرسلتم لجنة والطبيب الشرعي قام بتقرير فأين هو التقرير؟! المجلس مطالب الآن بإخراج الملف الطبي للمعتقلين، ضمنهم ملف ابني ناصر”. وأردف “اعرف أنه ليست لديك أجوبة على هذه الأسئلة..فقط أذكرك”!.

ونقل المتحدث كلام ابنه المحكوم بعشرين سنجة سجنا نافذا، والذي أبلغه أنه تعرض لأنواع التعذيب: “لو صرح بما تعرض له من تعذيب سيبكي العالم بأسره، وليس الريف فقط”.