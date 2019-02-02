الاتحاد الآسيوي يصدم الإماراتيين بخصوص شكوى ضد المنتخب القطري!

رفض الإتحاد الأسيوي لكرة القدم، البث في الشكوى التي تقدم بها الإتحاد الإماراتي، بخصوص قانونية مشاركة مجموعة من اللاعبين رفقة المنتخب القطري، بكأس الأمم الأسيوية التي توج بها “العنابي” على حساب اليابان.

وأوضح بلاغ للجهاز الكروي المشرف على اللعبة في القارة الأسيوية، أن الشكاية التي تقدم بها الإماراتيون لا تضم أي وثائق تؤكد إدعاءاتهم، بخصوص عدم قانونية تجنيس الثنائي المعز علي، وبسام الراوي، اللذين كانا من أبرز نجوم كأس الأمم الأسيوية 2019.

وكان الاتحاد الأسيوي قد فتح تحقيقا شاملا، بخصوص الاحداث التي عرفتها مباراة قطر والإمارات بدور نصف النهائي، خاصة بعد أن أقدمت عدد من الجماهير على رمي لاعبي المنتخب القطري بالأحذية والنعال، في كل هدف يسكنونه بمرمى المنتخب الإماراتي.

تجدر الإشارة، إلى أن قطر تمكنت من تحقيق اللقب الأسيوي الأول في تاريخها، عشية أمس الجمعة، بعد تفوقها على منتخب اليابان بثلاثة أهداف لواحد، بعد مشوار قوي بالمنافسات، حيث استقبل مرمى “العنابي” هدفاً وحيداً طيلة المنافسات الكروية.