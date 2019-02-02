الممثل سموليت يؤكد مهاجمته كونه أسود ومثليّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد الممثل جيسي سموليت الذي شارك في مسلسل "الإمبراطورية" (إمباير)، يوم أمس الجمعة، عن الرواية التي أبلغها للشرطة عن تعرضه لهجوم في شارع بشيكاغو من رجلين وجها له شتائم عنصرية ومعادية للمثليين وقال إن ما تردد عما حدث له حقيقي مئة في المئة وإنه يتعاون مع الشرطة.

ويذكر أن سموليت هو ممثل أميركي مثليّ من أصل أفريقي ويبلغ من العمر 36 عاما.

كما وجات تصريحات الممثل بعد أن التزم الصمت منذ ظهور أول تقارير إعلامية عن الأمر يوم الثلاثاء الماضي، وتحقق الشرطة في الواقعة باعتبارها جريمة كراهية محتملة.

وقال سموليت معقبا "أتعاون مع السلطات وكنت صادقا مئة بالمئة ومتسقا في كل ما قلته وعلى كل المستويات".

وقد انتشرت أنباء بلاغ الشرطة سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر الكثيرون عن غضبهم من الواقعة فيما شكك آخرون في مصداقية الرواية من الأساس.

وصرّحت الشرطة وقت البلاغ أن مجهولين اقتربا من سموليت في الشارع وشرعا في مهاجمته "بدوافع ربما كانت عنصرية" مرددين شتائم عنصرية ومعادية للمثليين. وأضافت الشرطة أن المهاجمين أصاباه في وجهه وسكبا عليه "مادة كيماوية مجهولة" ولفا حبلا حول عنقه قبل فرارهما. ولم يتعرض الممثل لإصابات خطرة.