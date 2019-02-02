انطلاق مؤتمر التجمع لانتخاب مرشحيه للكنيست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلق بعد ظهر اليوم، السبت، وقائع المؤتمر الخاص بحزب التجمع الوطني الديمقراطي في قاعة "غراند بالاس" في نتسيرت عيليت، لانتخابات قائمة مرشحيه لخوض انتخابات الكنيست المقررة يوم 9 نيسان/أبريل المقبل.

ويتنافس على المواقع الخمسة الأولى 16 مرشحة ومرشحا، هم: أشرف قرطام، إمطانس شحادة، جمعة الزبارقة، ربيع عيد، نيفين أبو رحمون، هبة يزبك، باسم خلايلة، سامي أبو شحادة، محمد إغبارية، مازن غنايم، دعاء حوش، رياض محاميد، عمار طه، غسان منير، محمد صبح ووليد قعدان.



يذكر أن القائمة سينتخبها نحو 600 مندوب عن جمهور أعضاء التجمع في انتخابات سرية وديمقراطية، وهناك موقع محصن للمرأة، بين كل ثلاثة مواقع في قائمة مرشحي التجمع.

ويتزامن مؤتمر انتخاب المرشحين مع إعلان النائبين د. جمال زحالقة وحنين زعبي عن عدم ترشحهما من جديد للكنيست، لإفساح المجال لضخ دماء قيادية جديدة من الشباب والنساء تمثل شرائح مجتمعية ومناطقية متعددة.

وقائع المؤتمر:

وافتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من قبل عريف المؤتمر، الصحافي قاسم بكري، قبل أن يدير نائب أمين عام التجمع، يوسف طاطور، الجلسة الأولى للمؤتمر من ثم الوقوف على نشيد موطني ونشيد تجمعي لك السلام.

وألقى رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، د. جمال زحالقة، كلمته في المؤتمر حول الأوضاع السياسية الراهنة والمعركة الانتخابية.