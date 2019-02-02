انت الان تتابع تفاصيل خبر الأردن يوافق على طلب أممي لاستضافة المباحثات اليمنية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 12:52 مساءً - أعلن الأردن، اليوم السبت، موافقته على عقد اجتماع الأسبوع المقبل، يجمع ممثلي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في العاصمة عمّان، بناءً على طلب أممي.

جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم الوزارة، أن بلاده وافقت على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن؛ لعقد الاجتماع.

وذكر القضاة في البيان أن الاجتماع يتعلق بمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وأضاف أن موافقة الأردن على عقد الاجتماع في عمّان تأتي في إطار دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية، وجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حلّ سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أكدت، في وقت سابق من يناير الماضي، أن عمّان تدرس طلب الأمم المتحدة لها باستضافة الجولة الثانية من المحادثات اليمنية بين الحكومة والحوثيين.

وذكرت أنه "سيتم التعامل مع الطلب بما ينسجم مع منطلقه الأساس؛ وهو الإسهام في حل الأزمة اليمنية بالتنسيق مع أشقائنا، وسيتم إبلاغ بعثة الأمم المتحدة بالرد بأسرع وقت ممكن".

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران وقّعت مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على اتفاق بالسويد، في ديسمبر الماضي، برعاية أممية؛ لوقف إطلاق النار في الحُديدة وسحب قواتهما.

والاتفاق، الذي يُعدّ أول إنجاز مهم لجهود السلام خلال 5 سنوات، جزء من إجراءات لبناء الثقة؛ تهدف إلى تمهيد الطريق لهدنة أشمل ووضع إطار لمفاوضات سياسية، لكنه شهد سلسلة خروقات أجهضت الهدنة.