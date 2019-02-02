شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعلن تعليق معاهدة القوى النووية المتوسطة والان مع التفاصيل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، تعليق معاهدة الصواريخ متوسطة المدى ويتأهب لاستئناف الإنتاج.

وقال بوتين إنه وافق على اقتراح وزارة الدفاع بالبدء، في صنع صاروخ متوسط المدى أسرع من الصوت .. مضيفاً أن بلاده سترد بالمثل على قرار الولايات المتحدة تعليق العمل بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعلن الجمعة انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة مع روسيا كانت محور السيطرة على التسلح لدى القوى العظمي منذ عهد الحرب الباردة.

يأتي الانسحاب الأميركي الذي كان متوقعاً منذ أشهر، بعد سنوات من نزاع لم يتم حله حول الالتزام الروسي بالمعاهدة الموقعة عام 1987 والمعروفة باسم معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، وتحظر إطلاق صواريخ كروز التي تطلق من الأرض، فيما تنفي روسيا انتهاك المعاهدة.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة سوف تعلق التزامها بالمعاهدة، السبت المقبل، مضيفاً أنه إذا لم تلتزم روسيا، فإن المعاهدة "سوف تنتهي".