شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يستضيف اجتماعات جديدة للحكومة اليمنية والحوثي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان صحفي ، أن موافقة الأردن على عقد الاجتماع في عمّان ، يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.
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