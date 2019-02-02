شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يستضيف اجتماعات جديدة للحكومة اليمنية والحوثي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، الموافقة على الطلب الجديد المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لاستضافة العاصمة عمّان الأسبوع القادم للاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران ، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان صحفي ، أن موافقة الأردن على عقد الاجتماع في عمّان ، يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.