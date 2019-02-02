روسيا تعلن تعليق مشاركتها في معاهدة الصواريخ رداً على خطوة مماثلة لأميركا

الخليج 365/ بغدادأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، تعليق بلاده العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وقال بوتين خلال لقائه وزيري الدفاع والخارجية الروسيين بحسب وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، إن "روسيا كذلك علقت معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

وأضاف بوتين، أن "مبادرة روسيا للحد من التسلح لم تلق الدعم من الشركاء الذين يبحثون عن وسائل رسمية لتفكيك نظام الأمن العالمي".



وأشار إلى أن "روسيا لن تنشر مثل هذه الأسلحة إن توفرت، لا في أوروبا، ولا في أماكن غيرها، حتى ظهور أسلحة متوسطة وقصيرة المدى أميركية في مناطق محددة بالعالم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، أمس الجمعة (1 شباط 2019)، أن بلاده ستبدأ عملية الانسحاب من معاهدة الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى، بداية من اليوم السبت.

