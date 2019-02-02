الان تتابع بوتين: الولايات المتحدة خرقت معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى النووية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن الولايات المتحدة خرقت معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى النووية.
وشدد بوتين، خلال تصريحاته، على ضرورة إخضاع الأسلحة الأمريكية للتفتيش، مؤكدا أن روسيا سترد بالمثل على الخطوة الأميركية من المعاهدة النووية.
وأعلن الرئيس الروسي أن بلاده علقت مشاركتها في معاهدة الصواريخ قصيرة متوسطة المدى، كاشفا عن أنه اتفق مع وزير دفاعه على صنع صواريخ متوسطة المدى تتجاوز سرعتها سرعة الصوت.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: الولايات المتحدة خرقت معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.