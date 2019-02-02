الان تتابع بوتين: الولايات المتحدة خرقت معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى النووية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن الولايات المتحدة خرقت معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى النووية.

وشدد بوتين، خلال تصريحاته، على ضرورة إخضاع الأسلحة الأمريكية للتفتيش، مؤكدا أن روسيا سترد بالمثل على الخطوة الأميركية من المعاهدة النووية.

وأعلن الرئيس الروسي أن بلاده علقت مشاركتها في معاهدة الصواريخ قصيرة متوسطة المدى، كاشفا عن أنه اتفق مع وزير دفاعه على صنع صواريخ متوسطة المدى تتجاوز سرعتها سرعة الصوت.