الجيش المصري يعلن القضاء على خلية إرهابية في الصحراء الغربية

أعلنت القوات المسلحة المصرية، القضاء على خلية إرهابي في الصحراء الغربية، بالتعاون مع الشرطة المدنية .

وقال المتحدث العسكري المصري، اليوم السبت، إن العملية تأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".

وكشف المتحدث العسكري أن الخلية الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد .. موضحاً أن القوات الجوية قامت باستهداف البؤرة الإرهابية مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة.

وأسفرت العملية عن القضاء على 8 إرهابيين "شديدي الخطورة" وضبط آخرين وتدمير 3 عربات ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة.

وقال المتحدث العسكري إن القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصلان جهودههما في ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية لحفظ أمن واستقرار البلاد.