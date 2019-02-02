أعضاء مجلس الأمن يزورون ساحل العاج وغينيا بيساو منتصف الشهر الجاري

يجري ممثلو الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، من 14 إلى 17 فبراير/شباط الجاري، زيارة لساحل العاج وغينيا بيساو، وفقا للعين الإخبارية.

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية في 10 مارس/آذار في غينيا بيساو، وينبغي أن تليها انتخابات رئاسية، ويمكن لهذه العملية الانتخابية أن تمهد الطريق لرفع العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد منذ عام 2012.

وتهدف زيارة مجلس الأمن إلى "تشجيع سلطات غينيا بيساو على إجراء انتخابات سلمية وشفافة وشاملة"، حسب ما قال رئيس المجلس الحالي سفير غينيا الاستوائية أناتوليو ندونج مبا.

أما الزيارة المقررة إلى ساحل العاج، حيث لم تعد الأمم المتحدة تحتفظ ببعثة سلام، فتهدف حسب الدبلوماسي إلى تسليط الضوء على إنجازات مجلس الأمن في تلك المنطقة.