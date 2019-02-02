مقتل عنصرين من “داعش” في كركوك بالعراق

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أعلن مصدر في الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، مقتل عنصرين من تنظيم “داعش” الإرهابي في صحراء الحويجة بمحافظة كركوك .

وقال المصدر في -تصريح له اليوم السبت – إن ” قوة من الحشد الشعبي تمكنت من قتل عنصرين بتنظيم داعش قرب الحويجة بمحافظة كركوك”, مؤكدا أن العملية الأمنية أسفرت عن تدمير مخازن تابعة للتنظيم بالقرب من حمرين .

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت أمس (الجمعة) اعتقال أحد قيادات تنظيم “داعش” في منطقة حي الوحدة إحدى مناطق قضاء الحويجة في محافظة كركوك.

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