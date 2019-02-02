أرسلان: لا يجوز الربط بين اقتلاع الفساد والفاسدين والحسابات السياسيّة الكيديّة

اعتبر رئيس ​كتلة ضمانة الجبل​ النائب ​طلال أرسلان​، ان "نحن نؤمن بالإصلاح في المؤسسات وخاصة الأمنيّة منها ولا يجوز أن يكون مبدأ اقتلاع ​الفساد​ والفاسدين خاضعاً لمواقيت سياسية قابلة للتغيّر حسب مزاجية الأهواء السياسية لأن نيّة الإصلاح والشفافية ستشوبها شبهات كثيرة وتساؤلات الأجهزة من الممكن ان تكون بريئة منها لكن نحن لسنا في سويسرا".

ودعا ارسلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى "وقف استعمال بعض ​القضاة​ كما وبعض ​الأجهزة الأمنية​ انطلاقاً من كيد ومحسوبيات سياسية، مشيرا الى ان "هذا الأسلوب في التعاطي قد خرب البلد على كافة الأصعدة حتى وصلت الأمور لدى المواطن اللبناني في التشكيك في كل شيء حتى ولو كان جيداً، داعيا رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى تحمل مسؤولية ما يحصل وليس الهروب من المواجهة، رأفة بنفسه وبالشعب".