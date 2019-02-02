جريصاتي: مبلغ ال 400 مليون المرصود في سيدر لوزارة البيئة سنحل بواسطته كل مشاكلنا البيئية

أعلن وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، ان "اخذنا قرار تحمل المسؤوليات في ملف ​النفايات​ وسنتعاون مع جميع الافرقاء لانه ملف وطني بامتياز"، مؤكدا "الا خيار امامنا الا بنجاح خطة النفايات" ، واوضح جريصاتي في حديث اذاعي ان "مبلغ ال 400 مليون دولار المرصود في سيدر ل​وزارة البيئة​، سنستخدمه لتحقيق حل نهائي لكل المشاكل البيئية في لبنان وليس فقط في النفايات، لان البيئة ملوثة على كل الصعد، من ​المياه​ الى الهواء الى الاضرار التي تحدثها الكسارات والمرامل في جبالنا"، مشيرا الى ان "بحفاظنا على البيئة نحافظ على ارضنا وثروتنا والاهم انه يوجد حلول وفرص النجاح كبيرة لاننا في عهد رئيس لا يتكرر"، داعيا السياسيين "الى عدم تسييس الملفات " ومبديا تفاؤله "بنية الافرقاء وعلى رأسهم رئيس الحكومة سعد الحريري للعمل."

وتوجّه جريصاتي الى ​الشباب​ داعيا اياهم "الى عدم اليأس لاننا في عهد ​ميشال عون​"، معتبرا "انه تحدّي أخذناه على انفسنا علينا لاعادة الثقة لشبابنا ولنعيد لهم الحلم ليبقوا في الوطن،" معلنا ان "نحن مستعدون لتقديم الدم وليس فقط الاموال للمحافظة على بيئتنا التي من خلالها سنحافظ على أرزتنا اللبنانية".