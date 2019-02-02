الجيش المصري يعلن مقتل 8 إرهابيين خلال استهداف خلية بالصحراء الغربية

أعلنت القوات المسلحة المصرية أنها تمكنت بالتعاون مع الشرطة المدنية، في ​القضاء​ على خلية إرهابية بالصحراء الغربية.

واشار المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان، الى "استمرارا لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة بالتعاون مع قطاع ​الأمن​ الوطني تفيد بتواجد خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غربي البلاد، تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد".

وأضاف البيان: "بعد تحديد أماكن تواجدهم بكل دقة، قامت القوات الجوية باستهداف البؤرة الإرهابية مع قيام قوات ​مكافحة الإرهاب​ بتمشيط المنطقة، وقد أسفرت العملية عن القضاء على 8 أفراد إرهابيين شديدي الخطورة، وضبط آخرين"، لافتا إلى أن العملية أدت إلى "تدمير عدد 3 عربة دفع رباعي ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة".