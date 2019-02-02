بنس: حان الوقت لإنهاء نظام مادورور وجميع الخيارات مطروحة في هذا الصدد

اكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن الوقت حان لإنهاء نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وإن جميع الخيارات مطروحة في هذا الصدد. واعتبر أنه "ليس هناك وقت للحوار في فنزويلا". وبيّن أن إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ستعمل على إضعاف الرئيس الفنزويلي مادورو أكثر.
واشار في كلمة له خلال فعالية جمعته مع فنزويليين يقيمون في مدينة ميامي جنوبي الولايات المتحدة، إلى سعي واشنطن من أجل أن يتسلّم رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة خوان غوايدو، السلطة في البلاد، وتحقيق "انتقال سلمي".
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