"المحافظين" ينعي استشهاد 5 عمال بالسويس ويتعهد بمتابعة صرف مستحقاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نعى حزب المحافظين ببالغ الحزن استشهاد 5 عمال وإصابة اثنين آخرين إثر انهيار سور شركة صينية بالسويس.

وقال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب: تلقينا خبر استشهاد 5 عمال وإصابة 2 آخرين إثر انهيار سور خزان بإحدى شركات تصنيع الفايبر الجاري إنشاؤها بمنطقة الأدبية بمحافظة السويس ببالغ الحزن والأسف.

وأوضح خليفة، في بيان، أن أحد سائقي اللوادر كان يقوم بردم موقع العمل، مما أدى إلى التحميل على السور حديث الإنشاء، وانهياره على العمال أثناء أعمال البناء في قاع الخزان.

وأكد خليفة، أن واقعة استشهاد العمال تأتي استمرارًا لمسلسل الإهمال دون الالتزام بأبسط شروط الصحة والسلامة المهنية، وتأمين بيئة مناسبة لظروف العمل تتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية للعمل.

كما أكد أن لجنة عمال حزب المحافظين ستتواصل مع أهالي العمال لتقديم الدعم اللوجستي، مشددًا على أهمية تطبيق القانون في تحمل المسئولية القانونية للمتسبب في هذا الحادث الأليم وتقديمه للعدالة

، واتخاذ اللازم بصرف التعويض المناسب لأهالي العمال.