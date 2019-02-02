مدير منطقة تونا الجبل يشرح تاريخ ومزارات المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال فتحي عوض مدير منطقة تونة الجبل الأثرية بالمنيا، إن منطقة آثار تونا الجبل قد استخدمت كجبانة للإقليم الخامس عشر منذ نهاية الدولة الحديثة وبداية العصر المتأخر وعاصمتها الأشمونين.

وأوضح عوض على هامش الإعلان عن الكشف الأثري الجديد اليوم، أن المنطقة تشتهر بأنها تحتوي على العديد من المزارات الأثرية المهمة، منها مقبرة بيتوزيرس التي تم اكتشافها عام 1919بواسطة جوستاف لوفيفر، والساقية الرومانية، والجبانة المقدسة لدفن الحيوانات والطيور الخاصة برموز الإله تحوت وهما طائر الايبس وقرد البابون، ومقبرة ايزادورا، والجبانة الرومانية.

وأضاف مدير منطقة تونة الجبل الأثرية، أن المنطقة احتوت أيضا على لوحتين من لوحات الحدود للملك إخناتون كجزء من حدود مدينة اخت آتون.​