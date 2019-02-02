الأردن يستضيف جولة محادثات بشأن اليمن الأسبوع المقبل

مارتن جريفيث

وكالات:

وافق الأردن، اليوم السبت، على طلب مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث لعقد اجتماع في عمان الأسبوع المقبل، بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا

الحوثي، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة في بيان أوردته وكالةالأنباء الأردنية بترا إن الأردن وافق على الطلب لعقد الاجتماع في عمان الأسبوع المقبل.وأضاف المتحدث أن موافقة الأردن على عقد الاجتماع يأتي في إطار دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية، وجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها، وفق المرجعيات المعتمدة.