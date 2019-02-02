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فيوليت الصفديوكالات:
أكدت وزيرة الدولة لشئون التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة في لبنان، فيوليت الصفدي، أن من أهم أولوياتها العمل على إيجاد حلول ومخارج للوضع الاقتصاديالمتردي في البلاد.
وقالت الصفدي في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت إن الوضع
وأضافت أنه "لا يجوز أن تصبح كل قدراتنا الفكرية خارج لبنان"، الذي هو بحاجة لكل مواطنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة لبنانية: أولوياتنا إيجاد حلول ومخارج للوضع الاقتصادي المتردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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