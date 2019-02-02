رئيسة الأرجنتين السابقة تعتزم خوض انتخابات الرئاسة القادمة

وكالات:

كشفت مصادر مقربة من رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر لشبكة "يورو نيوز" الأوروبية أنها تعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر القادم.

وأضافت المصادر، اليوم السبت، أن كيرشنر لم تعلن بعد ترشحها بشكل رسمي في الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أنها ستعتمد خلال

حملتها الانتخابية على تعزيز القوة الشرائية للمستهلك، على عكس سياسة التقشف التي يتبناها الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري التي أدت إلى تراجع شعبيته.وأشارت الشبكة إلى أنه في حال ترشح كيرشنر- التي حكمت الأرجنتين لفترتين رئاسيتينفي الفترة من 2007 وحتى 2015، فإنها ستكون المرشح الأكثر تحديا أمام ماكري الذي يسعى لانتزاع فترة رئاسية ثانية.يذكر أنه قد وجه اتهامات إلى رئيسة الأرجنتين السابقة العام الماضي بتلقي إدارتها رشى من شركات إنشائية مقابل الحصول على عقود الأشغال العامة، غير أنها أنكرت كافة الاتهامات الموجهة إليها، قائلة إن إدارتها لم تتلق قط أموالا بطريقة غير شرعية.