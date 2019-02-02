تكثيف أمني في فنزويلا تحسبًا لاحتجاجات واسعة ضد مادورو

نيكولاس مادورو

وكالات:

شددت السلطات في فنزويلا، اليوم السبت، من إجراءاتها الأمنية تحسبا لجولة جديدة من الاحتجاجات دعا إليها زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسًا مؤقتا ضد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم، أن الاحتجاجات التي ستكون على نطاق واسع جاءت للمطالبة برحيل الرئيس الفنزويلي مادورو.

وكان زعيم المعارضة جوايدو قد صرح - أمس الجمعة - بأنه

يتعين على الجميع النزول إلى شوارع فنزويلا وفي العالم أجمع من أجل هدف واضح، وأشار إلى أنه سيقوم بأكبر مسيرة في تاريخ القارة.يذكر أن البرلمان الأوروبي اعترف الخميس الماضي بسلطة جوايدو، ودعا كل دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بالمثل.