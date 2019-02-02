ميلشيات الحوثيوكالات:
أعلنت مصادر يمنية اليوم السبت عن مقتل 60 مدنيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بنيران ميليشيات الحوثي خلال الشهر الماضي.
وأكدت المصادر حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية الإخبارية أن معظم الضحايا من
وأضافت: "قتل أيضا 4 أشخاص داخل سجون
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 160 يمنيًا بنيران ميليشيات الحوثي خلال يناير الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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