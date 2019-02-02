حملة تطالب بتخصيص رواتب لربات البيوت في السعودية

أطلقت ناشطات سعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية حملة طالبوا من خلالها الملك سلمان بتخصيص رواتب شهرية لربات البيوت.

وأطلق المستخدمون هاشتاغ #ياملكنا_صرف_راتب_لربات_البيوت ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من عشرة ألاف تغريدة انقسم من خلالها المغردون بين مؤيد ومعارض للطلب المقترح.

ويقول مؤيدون، إنهم يريدون تعويضًا ماديًا عن التزام ربات البيوت في منازلهن، بحيث يوفر لهن نوعًا من الاستقلال المادي ويسد احتياجاتهن الضرورية.

فقال محمد اليحيا "من التزمت بيتها لتقوم على تربية أطفالها وخدمة زوجها وأبنائها وبناتها الذين يخرجون لأعمالهم ومدارسهم تستحق الاحترام والتقدير والإكرام وراتباً شهريا يشعرها بأهمية العمل الجليل الذي تقوم به ويمنحها الثقة والاعتزاز بنفسها ويساعدها على قضاء حوائجها ".

وقالت أمول " بعض الردود مو عاجبهم انو يكون لربات البيت مصروف شهري من الحكومة اموت واعرف ليش وش قاهرك يعني ربت البيت لو لقت وظيفه بتقعد في البيت اتركو الحسد يا ناس وخافوا الله ما تدرون عن الظروف واذا انتي قادره تمشين يومك غيرك لا"

وفي المقابل لم يتقبل آخرون الفكرة معتبرين أن من تطالب براتب عليها أن تخرج من البيت وتبحث عن عمل.

فقالت فتاة سعودية تطلق على نفسها اسم ضوء القمر " كيف تطلبين مال بدون مقابل عمل!؟ يعني اذا العائلة فقيره فيه جمعيات تختص فيهم اما بكامل شبابها تبي بس تنام بالبيت وتأخذ راتب اشوف الطلب غريب جدا بالنسبة للأمهات كبيرات السن فالواجب على ابنائهم يقتطعون لهم من رواتبهم غير كذا قومي من فراشك وابحثي عن عمل"

وأضافت خولة " محد جبرك تكوني ربه بيت هذا شي بإختيارك الدولة مالها شغل، خلي عنك الاتكالية والكسل واذا تبغي راتب اشتغلي مو جالسه تركبي الدولة جميلة انك اخترت تكوني ربة منزل، في شباب عاطلين وفيه بنات عاطلات ليش انتِ بذات الي تبغي فلوس وانتِ جالسة؟"