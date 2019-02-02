كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "جيش العدل" يتبنى الهجوم على الباسيج جنوب إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حركة "جيش العدل" البلوشية المتمردة في إيران اليوم السبت، مسؤوليته عن الهجوم على قاعدة قوات الباسيج في جنوب شرق إيران، اليوم السبت.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن "جيش العدل أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعدة الباسيج في مدينة نيكشهر".

يُذكر أن الهجوم تسبب في مقتل شخصٍ وإصابة خمسة آخرين، صباح اليوم السبت.

وجيش العدل، جماعة مسلحة معارضة في إقليم بلوشستان بإيران، وظهرت بعد انشقاق في صفوف "جند الله" التنظيم المسلح المعارض السابق بعد إعدام زعيمه عبدالمالك ريغي.

وهجوم اليوم هو الثاني لجيش العدل الذي تبنى يوم الثلاثاء الماضي، تفجيرين أصابا ثلاثة من رجال الشرطة أمام مركز للشرطة في مدينة زاهدان عاصمة بلوشستان.

وتزامن الهجومان مع احتفال إيران بداية من أمس الجمعة، بذكرى الإطاحة بنظام الشاه في 1 فبراير (شباط) 1979.