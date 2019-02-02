كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعارض خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جين شوانغ، إن الصين تعارض انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية، وتدعو واشنطن وموسكو لاجراء حوار.

وأضاف "شوانغ" أن الصين تعارض تصرفات الولايات المتحدة (للخروج من معاهدة الحد من الأسلحة النووية) وتدعو واشنطن وموسكو إلى حل خلافاتهما بشكل صحيح من خلال الحوار البناء".

وتابع: "أن انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من معاهدة الطاقة النووية قد يثير سلسلة من العواقب السلبية.. وستتابع الصين عن كثب التطورات ذات الصلة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن ستعلق التزاماتها بموجب المعاهدة التي تبدأ اليوم السبت.