انت الان تتابع تفاصيل خبر المتحدثة باسم البيت الأبيض: الله أراد لترامب أن يصبح رئيساً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 11:22 صباحاً - قالت المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض، سارة هوكابي ساندرز: إن الله "أراد دونالد ترامب أن يصبح رئيساً (للولايات المتحدة)، وهذا هو السبب في وجوده الآن على سدة الحكم".

جاء ذلك في حوار أجراه مع ساندرز المذيعان ديفيد برودي وجينيفر ويشون، من شبكة الإذاعة المسيحية، بحسب ما نقله موقع ذا هيل الأمريكي.

برودي سأل ساندرز خلال البرنامج عن "المنظور الروحي" لرئاسة ترامب، فأجابت: "أعتقد أن الله يدعونا جميعاً للقيام بأدوار مختلفة في أوقات مختلفة".

وأضافت: "أعتقد أنه يريد أن يصبح دونالد ترامب رئيساً (..) وأعتقد أنه أدّى عملاً هائلاً في دعم الكثير من الأشياء التي يهتم بها أهل الإيمان"، على حد قولها.

موقع "ذا هيل" أشار إلى أن ترامب كثيراً ما تلقّى الدعم من الزعماء الإنجيليين، وأن العديد منهم دافعوا عنه على الرغم من الانتقادات التي وُجّهت له حول لهجته في قضايا الهجرة والعرق.

مقدّما البرنامج سألا ساندرز أيضاً عما وصفاه بمحنة المسيحيين بسوريا في ضوء خطط ترامب لسحب القوات الأمريكية من البلاد.

وأجابت: "الرئيس أوضح أننا ندعم المسيحيين والأكراد. لقد أوضح ذلك لتركيا، كما أوضح ذلك علانية على عدد من الجبهات"، مبيّنة أن "أحد الأسباب التي جعلت الرئيس رقماً صعباً بالنسبة إلى إيران هو حرصه على التأكّد من أن الناس لا يشعرون بالتهديد".

وأضافت: "ما يزال لدينا وجود في المنطقة، ولكن بقدر ما يمكننا الاستمرار في تدمير داعش بالكامل وبشكل كامل. يريد الرئيس خروج قواتنا من سوريا، ويريد أن يتمكّن من جلب المزيد منهم إلى الوطن".

وكان ترامب أعلن، في ديسمبر الماضي، عن خطط لسحب القوات الأمريكية من سوريا؛ وهي الخطوة التي أثارت المخاوف بين مشرّعين، وكذلك حلفاء الولايات المتحدة، الذين حذّروا من أن الانسحاب المفاجئ يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة، ويشجّع تنظيم الدولة على العودة من جديد.

ومنذ اللحظة التي أعلن فيها ترامب خطط الانسحاب من سوريا، في ديسمبر الماضي، يحاول المسؤولون في الإدارة الأمريكية وضع شروط على هذا الانسحاب، مؤكدين أن الولايات المتحدة لن تغادر البلاد بالكامل دون هزيمة كاملة لتنظيم الدولة، وأيضاً الحصول على تأكيدات تركية بعدم استهداف الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة في سوريا.