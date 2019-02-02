انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمم المتحدة تشكّك في عدالة قضاء البحرين تجاه المعارضة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 11:22 صباحاً - أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن هناك شكوكاً قوية حول نيل ثلاثة من قادة المعارضة البحرينية محاكمة عادلة؛ بعد أن أيّدت المحكمة العليا هذا الأسبوع الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن مدى الحياة، بتهمة التجسّس لحساب قطر.

وقالت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تعليق أمس الجمعة: "نشعر بالقلق العميق من أن تلك الإدانات صدرت بسبب معارضتهم لحكومة البحرين وسياساتها"، بحسب وكالة "رويترز".

وأشارت المتحدثة الأممية إلى أن "هناك أيضاً شكوكاً قوية فيما إذا كانت إجراءات المحكمة قد احترمت حق الحصول على محاكمة عادلة".

وصدر حكم بالسجن المؤبّد على الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة المحظورة حالياً، والشيخ حسن سلطان، وعلي الأسود، العضوين بالجمعية نفسها، في نوفمبر الماضي، ما ألغى حكماً سابقاً بتبرئتهم.

وشهدت البحرين مظاهرات احتجاجية في 2011، كان لجمعية الوفاق دور قيادي فيها، ومنذ ذلك الحين حظرت السلطات البحرينية جمعية الوفاق، ويقضي أغلب قيادات الجمعية أحكاماً بالسجن أو غادروا البلاد.

ويقضي سلمان بالفعل فترة عقوبة مدتها 4 سنوات؛ للتحريض على الكراهية وإهانة وزارة الداخلية، بعد اعتقاله عام 2015، ويحاكم سلطان والأسود غيابياً.