شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطي عراقي في اشتباكات مع داعش قرب الحدود السورية والان مع التفاصيل

قتل عنصر من شرطة الحدود العراقية وأصيب آخر في اشتباكات مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي قرب الحدود السورية.

وقال مصدر في قيادة قوات حرس الحدود بمحافظة الأنبار، السبت، إن قوة أمنية اشتبكت مع عناصر "داعش" قرب الحدود العراقية السورية، موضحا أن إحدى نقاط الفوج الثالث تعرضت إلى هجوم من داعش؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح بين الجانبين، وفقا للعين الإخبارية.

وأشار إلى أن القوة كبّدت عناصر التنظيم خسائر كبيرة وأجبرتها على الفرار من دون أن يتمكنوا من الوصول إلى الساتر العراقي.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية عززت من وجودها قرب الحدود مع سوريا لمنع تسلل عناصر "داعش" بعدما تم تضييق الخناق عليه في الجانب السوري؛ حيث أحبطت تلك القوات العديد من عمليات التسلل للتنظيم.

وحذر مركز مكافحة الإرهاب بالأكاديمية العسكرية الأمريكية العريقة "ويست بوينت" مؤخرا، من أن تنظيم داعش الإرهابي سيستغل الفوضى الناجمة عن الانسحاب الأمريكي من سوريا، لاستعادة السيطرة على المناطق التي كان قد فقدها سابقا، بعد الضربات المتلاحقة للتحالف الدولي ضد داعش.