شكرا لقرائتكم خبر عن سر تواجد الطفل المنحور بالمدينة وأمه في مسرح الجريمة والان مع التفاصيل

كشفت مصادر معلومات جديدة حول واقعة الطفل المنحور بحي التلال بالمدينة المنورة والتي هزت أرجاء المملكة بعد نحره أمام عين أمه ، موضحة علاقة القاتل بالطفل وأمه وأسباب تواجدهما بمسرح الجريمة .

وأكدت المصادر أن الجاني “35” عام لا يمت بأي صلة للطفل وأمه وكان يجلس في المقهى قبيل قدومهما لينقّض على الطفل ويخطفه من يد أمه ثم كسر زجاج محل ونحر به الطفل المغدور وسط صراخات أمه .

وكشفت المصادر أن الأم الأربعينية والتي تعمل بجدة تواجدت بمسرح الجريمة بالصدفة حيث كانت تتجه لشراء وجبة لطفلها قرب المقهى بعد أن قدما معاً من الأحساء لتتفاجأ بالجريمة ، فيما تدخل شرطي ألحق به القاتل إصابات متفرقة .

الجدير بالذكر أن الأم المكلومة المريضة بالقلب والتي جاءت المدينة لزيارة المسجد النبوي الشريف بصحبة طفلها المغدور تخضع الآن للعلاج بعد أن تعرضت لصدمة حادة .