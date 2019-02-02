إنفوجراف.. هيكل إدارة الدولة في الفاتيكان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يختلف نظام الحكم في الفاتيكان عن غيرها من الدول لما من خصوصية دينية، فمن يشغل منصب بابا الكنيسة الكاثوليكية، تؤول إليه عدد من المهام الأخرى، منها تعيين رئيس الوزراء، كما تمتد صلاحياته لتشمل إصدار التشريعات في الكنيسة.
أما رئيس الوزراء، فيحمل على عاتقه إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية وتمثيل الدولة دبلوماسيا في عدد من المحافل الدولية.
الإنفوجراف التالي يوضح أهم أعمدة هيكل إدارة الدولة في الفاتيكان:
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