ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد البرازيل إلى 115 قتيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا- أ ش أ:
أعلنت السلطات البرازيلية ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار سد تابع لشركة "Vale SA" لأعمال التعدين في منطقة برومادينيو جنوب شرق البرازيل إلى 115 قتيلا و248 مفقودا .
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في ولاية ميناس-جيرايس البرازيلية، العقيد فلافيو جودينيو - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - إن هناك حاليا "248 مفقودا، 115 قتيلا"، لافتاً إلى أنه تم التعرف على 71 جثة.
وكانت الحصيلة أمس الأول الخميس 110 قتلى، فضلا عن 238 مفقودا.
ووقعت الكارثة، عندما تسبب انزلاق للتربة بانهيار السد في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.
وكانت الولاية قد تضررت في العام 2015 جراء انهيار سد منجمي آخر قريب من ماريانا التي تبعد 120 كلم من برومادينيو، وأسفر عن سقوط 19 قتيلا وتسبب بكارثة بيئية غير مسبوقة في البلاد.
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