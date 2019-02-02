شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علم الدين يطالب بحصول المؤسسات الصحفية على حقوقها من شركات تزويد الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن جزءًا من حل المشاكل الاقتصادية للمؤسسات الصحفية، أن يكون هناك نوع من التكتل الإعلامى للتفاوض مع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بشأن حماية الملكية الفكرية.

وشدد علم الدين، فى تصريح لـ"الخليج 365"، على ضرورة أن يكون هناك موقف جماعى لمواجهة المزودين الكبار لشركات الإنترنت لكى تحصل المؤسسات المصرية على حقها وحقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الخليج 365 هو أول من طالب بضرورة فرض ضرائب مضاعفة على كل إعلانات جوجل وفيس بوك لحماية الصحافة.

ودعا الدكتور محمود علم الدين الهيئات الإعلامية بالبدء فى التحرك لأخذ الحقوق الخاصة بالمؤسسات الصحفية من الشركات المزودة لخدمة الإنترنت.