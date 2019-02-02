تراجع الإشتباكات في مخيم البداوي ومحاولات لإقناع المطلوب بتسليم نفسه

أفادت معلومات صحافية عن "تراجع حدة الاشتباكات نسبيا بين ​القوة الأمنية الفلسطينية​ المشتركة في ​مخيم البداوي​ ومجموعة مسلحة يقودها المطلوب "أ. ش" وذلك بعد تدخل وفد من مشايخ وفاعليات المخيم لإقناع "أ. ش" بتسليم نفسه إلى القوة الأمنية المشتركة، ومن ثم إلى ​الأجهزة الأمنية​ اللبنانية.

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