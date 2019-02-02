"مركز الملك سلمان للإغاثة" أعلن إبطال أكثر من 7 آلاف لغم في اليمن

أعلن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" (مسام)، "أنّه تمكّن من انتزاع 89 لغمًا مضادًا للأفراد و2,322 لغمًا مضادًا للآليات و284 عبوة ناسفة و4,487 ذخيرة غير منفجرة في اليمن، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه خلال هذا الأسبوع 7,183 لغمًا".
وذكر أنّ "إجمالي ما جرى نزعه هو 38,817 لغمًا، زرعتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء".
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