"مركز الملك سلمان للإغاثة" أعلن إبطال أكثر من 7 آلاف لغم في اليمن

أعلن "​مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية​" (مسام)، "أنّه تمكّن من انتزاع 89 لغمًا مضادًا للأفراد و2,322 لغمًا مضادًا للآليات و284 ​عبوة ناسفة​ و4,487 ذخيرة غير منفجرة في ​اليمن​، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه خلال هذا الأسبوع 7,183 لغمًا".

وذكر أنّ "إجمالي ما جرى نزعه هو 38,817 لغمًا، زرعتها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء".