المصرف المركزي المكسيكي: تحويلات المغتربين حققت رقما قياسيا بلغ 33,5 مليار دولار

أعلن المصرف المركزي ​المكسيك​ي، أنّ "قيمة تحويلات المغتربين في عام 2018 بلغت 33,5 مليار دولار، وهو رقم قياسي يشكّل ارتفاعًا بنسبة 10,5 بالمئة قياسًا بالعام السابق".

وكانت التحويلات إلى المكسيك، ومعظمها من ​الولايات المتحدة الأميركية​، قد سجّلت أيضًا رقمًا قياسيًّا عام 2017.

وارتفع هذا الرقم بشكل كبير منذ تولّى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ منصبه في كانون الثاني 2017 بعد حملته الإنتخابية، الّتي هدّد خلالها بمصادرة الأموال الّتي يرسلها المكسيكيون من أجل تمويل الجدار، الّذي يَعِد بتشييده على الحدود الأميركية المكسيكية.