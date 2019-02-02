المصرف المركزي المكسيكي: تحويلات المغتربين حققت رقما قياسيا بلغ 33,5 مليار دولار

أعلن المصرف المركزي المكسيكي، أنّ "قيمة تحويلات المغتربين في عام 2018 بلغت 33,5 مليار دولار، وهو رقم قياسي يشكّل ارتفاعًا بنسبة 10,5 بالمئة قياسًا بالعام السابق".
وكانت التحويلات إلى المكسيك، ومعظمها من الولايات المتحدة الأميركية، قد سجّلت أيضًا رقمًا قياسيًّا عام 2017.
وارتفع هذا الرقم بشكل كبير منذ تولّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني 2017 بعد حملته الإنتخابية، الّتي هدّد خلالها بمصادرة الأموال الّتي يرسلها المكسيكيون من أجل تمويل الجدار، الّذي يَعِد بتشييده على الحدود الأميركية المكسيكية.
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