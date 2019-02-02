متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: أميركا ليس لديها ما تقوله في المنطقة

أكّد المتحدث الرسمي باسم ​الحرس الثوري الإيراني​، العميد رمضان شريف، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ ليس لديها ما تقوله في المنطقة، إذ يعترف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّه بعد إنفاق 7 تريليونات دولار في المنطقة، عليهم أن يدخلوا إلى المنطقة و​العراق​ خفية".

ولفت في كلمة له، إلى "محاولات الأعداء طيلة العقود الأربعة الماضية، للقضاء على النظام الإسلامي الفتي وإثارة المشاكل أمامه، إلّا أنّ الشعب الإيراني بذل الجهود للتمسّك بمبادئ الثورة الّتي هي ذاتها مبادئ مدرسة أهل البيت ورسالة القرآن".