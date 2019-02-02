سقوط ضحايا نتيجة موجة الصقيع التي تجتاح ولايات الغرب الأوسط بأميركا

اجتاحت موجة صقيع ولايات وسط غرب الولايات المتحدة وتسببت الأحوال الجوية التي تجاوزت برودتها برودة القطب الجنوبي بتوقف حركة الطيران وعرقلة النقل فيما تم تسجيل سقوط عدد من الضحايا نتيجة الصقيع.
ودعت السلطات المواطنين إلى البقاء في منازلهم في نحو 12 ولاية انخفضت فيها درجات الحرارة خلال الليل بشكل كبير، ووصلت درجة الحرارة في شيكاغو، ثالث أكبر المدن الأميركية، إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.
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