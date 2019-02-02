سقوط ضحايا نتيجة موجة الصقيع التي تجتاح ولايات الغرب الأوسط بأميركا

اجتاحت موجة صقيع ولايات وسط غرب ​الولايات المتحدة​ وتسببت ​الأحوال الجوية​ التي تجاوزت برودتها برودة ​القطب الجنوبي​ بتوقف حركة الطيران وعرقلة النقل فيما تم تسجيل سقوط عدد من الضحايا نتيجة الصقيع.

ودعت السلطات المواطنين إلى البقاء في منازلهم في نحو 12 ولاية انخفضت فيها ​درجات الحرارة​ خلال الليل بشكل كبير، ووصلت درجة الحرارة في ​شيكاغو​، ثالث أكبر المدن الأميركية، إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.