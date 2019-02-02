دعا زعيم أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، المرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية، مانفريد فيبر، الدول الأوروبية إلى "إطلاق مبادرة دبلوماسية أوروبية مع روسيا، للحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ومنع التصعيد".
وأكّد "وجوب أن تأخذ أوروبا مصالحها الأمنية في المنطقة والعالم تحت السيطرة"، لافتًا إلى أنّ "وقف عمل معاهدة الصواريخ هو إشارة إلى أوروبا لتستيقظ، وأن نتائج الانسحاب من هذا الاتفاق قد تجرّ العالم لعقود إلى الخلف". وشدّد على أنّ "عدم التزام روسيا بالتزاماتها، يشكّل خطرًا كبيرًا على أمن أوروبا".
وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفييتي عام 1987، اعتبارًا من يوم 2 شباط الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالبرلمان الأوروبي: لإطلاق مبادرة دبلوماسية للحفاظ على معاهدة الصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.