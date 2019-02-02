ننشر صورة قتيلي جريمة "أتوبيس أوسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على صورتي المجني عليهما في جريمة مقتل شابين بالرصاص على يد مجهولين داخل أتوبيس، صباح أمس الجمعة، بمركز أوسيم في محافظة الجيزة.

وقال مصدر أمني في تصريحات لمصراوي إن ممدوح رابح تلقى 6 طلقات في الرأس والرقبة والصدر، بينما قُتل إسلام أمين الخرصة بطلق ناري أسفل البطن "دخول وخروج"، مؤكدا أن التحريات الاولية رجحت تجدد خصومة ثأرية بين عائلة "رابح" و أخرى وراء الحادث، وأن الضحيةالثاني قُتل بالخطأ، وتم نقلهما إلى مستشفى أوسيم المركزي.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها بقيادة اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة والعقيد محمد عرفان والمقدم أمثل حرحش، لتحديد هوية المتهمين وضبطهم، بمشاركة ضباط فرقة الشمال ووحدة مباحث أوسيم.