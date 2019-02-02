يوم حزين عاشته مدينة فاس، ومعها منطقة إموزار كندر، وحاضرة تاونات، إثر وفاة 7 أشخاص، وجنين في بطن أمه، لقوا حتفهم في ظروف مأساوية، خلفت أسى عميقا في نفوس المغاربة.
أولى الفواجع، التي هزت ساكنة فاس، وقعت بالحي الشعبي باب الفتوح، إثر انهيار سور مدرسة، بعد ظهر اليوم الجمعة، مخلفا وفاة تلميذين كانا يلعبان كرة القدم أمام المدرسة، في انتظار وقت الدخول على الساعة الثانية والنصف زوالا.
فاجعة جديدة، أكثر مأساوية، وقعت مساء اليوم الجمعة، على الطريق بين مدينة فاس ومركز إموزار كندر، إثر اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة من الحجم الكبير، والحصيلة مصرع 4 أشخاص، وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي، لتلقي العلاجات المستعجلة، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادث.
وفي سياق آخر، علم ” اليوم24″، من مصادر محلية، أن امرأة حامل توفيت على الطريق، بعد رحلة صوب مدينة فاس، قادمة من إقليم تاونات، مخلفة 4 أطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر ” الجمعة السوداء” بفاس والنواحي.. 8 أرواح تزهق تحت الأنقاض وعلى الطريق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.