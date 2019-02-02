كفر مندا: إصابةُ شاب واعتقالُ ملثميْن وضبطُ زجاجات حارقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أٌصيب شاب، يبلغ من العمر 36 عامًا، بجروح وُصِفت بالمتوسّطة، جراء تعرضه لإصابة في الرأس، إثر شجارٍ عنيفٍ نشب في بلدة كفرمندا، مساء يوم الجمعة.

واعتقلت الشرطةُ، خلال عملها في البلدة، عقِب تجدد الشجار العائلي، ملثميْن في سنوات العشرينيات من عمرهما.

ووفق بيان الشرطة، فإنها ألقت القبض عليهما، أثناء قيامهما بتحضير زجاجات حارقة، إذ تم ضبطُ نحو 100 زجاجة حارقة، وعشرات الألعاب النارية.

تم ضبط أكثر من 100 زجاجة حارقة تم ضبط أكثر من 100 زجاجة حارقة

وزعمت الشرطة في بيانها، أن "المعتقليْن وخلال عملية اعتقالهما، قاما بالاعتداء على أفراد الشرطة، وبعدما تمكن أفراد الشرطة من السيطرة عليهما تم نقلهما إلى أحد مراكز الشرطة، لبدء التحقيق معهما".

وعُلِم أن الشاب المُصاب، قد تعرّض رفقة شخص آخر كان معه، لاعتداء من قبل ملثمين، ما تسبب له بالإصابة، التي نُقِل على إثرها لمشفى "رامبام" في حيفا، لاستكمال العلاج، بعد أن قدّمت له الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان الإسعافات الأوليّة اللازمة.

وجاء في بيان الشرطة، أن خلفية الحادث هي نتائج انتخابات السلطة المحليّة، وهي الخلفية التي أذكت الشجار الناشب في البلدة منذ أيام.

وباشر مُحققو الشرطة بجمع البينات والأدلة من مكان الحادث وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابساته.

وزعمت الشرطة أن هوية المشتبهين معروفة، وعليه؛ تجري الشرطة إجراءات لتحديد مكانهم وإلقاء القبض عليهم، دون أن تُوضح إذا ما كان للمُلثميْن الذين تم القبض عليهما، علاقة بالاعتداء على المُصاب.