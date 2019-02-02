مليشيا الحوثي تستهدف مجمعا صناعيا بالحديدة واندلاع حريق هائل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلع حريق هائل بمجمع مصانع "أخوان ثابت" شرقي مدينة الحديدة، غربي اليمن، عقب قصف مليشيا الحوثي بقذائف "الهاون" خلال الساعات الأولى من فجر السبت، في خرق جديد لقرار وقف إطلاق النار ما يضع اتفاق ستوكهولم على المحك.
وقال بيان للمقاومة الوطنية اليمنية، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، إن النيران التهمت أحد مستودعات مجمع "أخوان ثابت" الصناعي، جراء قذيفتين "هاون" أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من طهران.
وتقصف مليشيا الحوثي المتحصنة في منتزه "الحديدة لاند" ومحيط معسكر الدفاع الساحلي وحي 7 يوليو باستمرار المنشآت الحيوية الخاضعة تحت سيطرة القوات اليمنية المشتركة، شرقي المدينة المطلة على البحر الأحمر.
ومثل القصف على "مطاحن البحر الأحمر" مؤخراً ضربة موجعة لملايين اليمنيين بعد إتلاف الحريق آلاف الأطنان من قمح برنامج الغذاء العالمي المخزن لدى الشركة.
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